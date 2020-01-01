أول صورة لـ«الرجل الأخضر» مُقتحم مدينة الإنتاج قبل قتله

حصل "الدستور" على صورة المتهم باقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم الأربعاء، قبل مصرعه في مواجهة مع قوات الشرطة.كشفت تحريات ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة مقتل شاب تسلل لمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، وأصاب مجموعة من رجال الأمن.وتبين أنه مزارع من محافظة البحيرة، ويعاني من مرض نفسى، تسلل داخل أسوار المدينة بعدما خلع ملابسه من الجزء العلوي لجسده ودهن جسده باللون الأخضر.وتمكنت من رصد المتهم من خلال شاشات كاميرات المراقبة، وعندما حاولت القوات ضبطه أصاب أحد أفراد الأمن الإداري بسلاح أبيض قبل أن تتعامل الشرطة معه وتطلق عليه الرصاص فسقط جثة هامدة.وانتقلت قوات الشرطة من مباحث قسم ثالث 6 أكتوبر لمسرح الواقعة، وقيادات أمن الجيزة لفحص البلاغ وإجراء التحريات كاملة حول الواقعة.