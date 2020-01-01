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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أول صورة لـ«الرجل الأخضر» مُقتحم مدينة الإنتاج قبل قتله

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:20 م
الرجل الأخضر
الرجل الأخضر
ندى حمدي
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حصل "الدستور" على صورة المتهم باقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم الأربعاء، قبل مصرعه في مواجهة مع قوات الشرطة.

كشفت تحريات ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة مقتل شاب تسلل لمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، وأصاب مجموعة من رجال الأمن.

وتبين أنه مزارع من محافظة البحيرة، ويعاني من مرض نفسى، تسلل داخل أسوار المدينة بعدما خلع ملابسه من الجزء العلوي لجسده ودهن جسده باللون الأخضر.

وتمكنت من رصد المتهم من خلال شاشات كاميرات المراقبة، وعندما حاولت القوات ضبطه أصاب أحد أفراد الأمن الإداري بسلاح أبيض قبل أن تتعامل الشرطة معه وتطلق عليه الرصاص فسقط جثة هامدة.

وانتقلت قوات الشرطة من مباحث قسم ثالث 6 أكتوبر لمسرح الواقعة، وقيادات أمن الجيزة لفحص البلاغ وإجراء التحريات كاملة حول الواقعة.

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