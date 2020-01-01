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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الحداد: المتعافي من كورونا يتناول مذيبات الجلطات لفترة محددة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:05 م
الدكتور أمجد الحداد
الدكتور أمجد الحداد
ياسمين عباس
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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن كورونا هو فيروس مناعي، يهجم رئة الإنسان وتحاول المناعة مقاومته ويتم القضاء عليه خلال الجهاز التنفسي وتم القضاء عليه خلال حالة من الفعل ورد الفعل بين الفيروس ومناعة الإنسان يطلق عليها "العاصفة المناعية" يحدث أثناء ذلك الكثير من الخسائر في جسم الإنسان.

وأضاف "الحداد" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنه تم ملاحظة أن بعض من الحالات التي أصيبت بـ كورونا ويتم شفاؤها ولكن تظل تعاني من أعراض مختلفة وتختلف من متعافي لآخر وهي التي أطلق عليها الباحثون والعلماء "متلازمة ما بعد كورونا".

وأوضح أن تلك الأعراض التي تظهر على المتعافي لمتلازمة ما بعد كورونا في الأغلب على الجهاز التنفسي نتيجة لجلاطات بسيطة، لذلك يجب أن يستمر المتعافي في تناول مذيبات الجلطات لفترة طويلة للتأكد من إزالة أي جلطات في الجسم.

وأشار إلى أن تلك الأعراض تستمر من يومين إلى شهرين ولكن ليس أكثر، وأنه من الطبيعي أن يشعر المتعافي من مضاعفات سواء بالإرهاق أو زيادة التعرق، معقبًا: "أي مرض بيهد الجسم".

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