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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايسة عطوة تشارك في ندوة منظمة العمل العربية حول تداعيات كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:29 م
مايسة عطوة
مايسة عطوة
عائشة حسن
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تشارك النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمينة العامة للجنة شئون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية، في ندوة نظمتها منظمة العمل العربية تحت عنوان "تأثير جائحة كورونا على المرأة العربية العاملة".

وذلك بحضور فايز المطيري، المدير العام للمنظمة، والدكتورة حنان يوسف، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.

كما يشارك في الندوة دكتورة إيمان خزعل، رئيسة دائرة العمل في جبل لبنان الجنوبي، والدكتورة فوزية ناشر، رئيس مجلس سيدات الأعمال اليمنيات، وزبيدة البلوشي، نائبة رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

وتتناول الندوة الحديث عن محورين، الأول أثر المعالجة على فرص العمل والنشاط الاقتصادي للنساء على المدى القصير والمتوسط، والثاني عن دور الإعلام في دعم قضايا المرأة العاملة في مواجهة آثار أزمة كورونا.

وأوضحت عطوة، أن الرئيس السيسي أصدر حزمة من القرارات والتوجيهات لمواجهة فيروس كورونا، استهدفت رفع الوعي، وتعزيز البيانات والمعرفة لتشمل المستفيدات من النساء، وكذلك العمل على توفير حماية اجتماعية وخاصة للمرأة المعيلة.

ولفتت إلى أن السيسي أصدر قرارا بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية والذي سيفيد الطبيبات، مما يعكس حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم الاقتصادي ليشمل مقدمي الرعاية الصحية من النساء الأطباء والمهنيين الطبيين.

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