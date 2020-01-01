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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثة شاب فى «بحر شبين» بالغربية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:14 ص
جثة غريق
جثة غريق
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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عثر أهالي قرية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على جثة شاب فى العقد الثانى من عمره غارقة فى مياه ترعة بحر شبين لعدم قدرته على السباحة، وجرفه التيار وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي المحلة العام.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغات من أهالى قرية شبرا ملكان تفيد بمصرع شاب "ع. ه. ص "، "19 سنة"، مقيم بمنطقة أبو شاهين غرقا إثر سقوطه فى ترعة بحر شبين بسبب عدم تمكنه من السباحة، وانتقلت القيادات الأمنية وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة ودفنها.

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