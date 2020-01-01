خطة للتخلص من مقالب القمامة العشوائية فى الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم وضع خطة للتعامل مع المقالب العشوائية للقمامة، مشيرًا إلى أنها مشكلة مزمنة، بسبب وجود آلاف الأطنان من القمامة منذ سنوات، وهناك مقالب يوجد بها أكثر من 200 ألف طن قمامة.وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم إبعاد المقالب من المناطق السكنية، وكذلك إنشاء مدافن جديدة لمنع تكون هذه المقالب من جديد، بالتعاون من الهيئة العربية للتصنيع ووزارتي البيئة والتنمية المحلية، وكذلك استمرار الجمع المنزلي والمركزي من أجل الوصول إلى أحسن آلية يمكن الاستمرار عليها.وناشد محافظ الشرقية، جموع المواطنين بالتعاون مع شركات النظافة الجديدة، حيث تم التعاقد مع شركات جديدة من أجل توحيد نظام جمع القمامة داخل المحافظة.