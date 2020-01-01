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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تعليم البرلمان» تناقش خطة حضور الطلاب للمدارس العام المقبل

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:04 ص
طلاب المدارس العام
طلاب المدارس العام
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل، لمناقشة خطة العام الدراسى الجديد للتعليم الفنى، وكيفية حضور الطلاب فى ظل أزمة فيروس كورونا، والتدريس سواء على الصعيد العملي أوالتطبيقي، مؤكدًا أنه سيتم فتح نقاش موسع للإجابة على هذه التساؤلات، الاستعدادات التى تم اتخاذها للحفاظ على الطلبة وضمان سير المنظومة التعليمية.

وأضاف في بيان، اليوم، أن اللجنة ستناقش الإثنين المقبل، خطة الوزارة فيما يخص التعليم العام، وما سيتم اتخاذه من خطوات بشأن كثافة الفصول، أيام الحضور، المقررات التعليمية، ودراسة كيفية عمل المعلمين العام المقبل، وتوزيع الطلاب، وكل الأمور المتعلقة بالمنظومة التعليمية للعام الدراسى الجديد.

وأوضح أنه تم تحقيق طفرة كبيرة فى مجال التعليم لم تتحقق منذ سنوات، منها مجال مكافحة الدروس الخصوصية، موضحًا أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بشأن الاستمرار فى خطة التعلم الجديدة والتعلم عن بعد، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت فى وصول الامتحانات إلى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذى يزيد عددهم على مليون طالب وطالبة، ولكن ظهرت بعض المشاكل مثل الغش لأن الطلاب تعودوا على تحصيل الدرجات.

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