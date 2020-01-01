روسيا تجري 23.7 مليون فحص للكشف عن كورونا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك عن إجراء أكثر من 23.7 مليون فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأفاد بيان للهيئة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 270 ألف شخص لا يزالون تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي، موضحًا أن عددٍ الفحوصات المخبرية، التي أجريت في روسيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة للكشف عن فيروس كورونا المستجد بلغ 258 ألفًا.وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد قد سجل أمس الثلاثاء 6248 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 739 ألفًا و947 إصابة.يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كلف مؤخرًا بتوسيع نطاق إجراء الاختبارات للكشف عن حالات الإصابة بفيروس (كوفيد- 19) في روسيا.