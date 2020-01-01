رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:42 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الماصبين في البلاد إلى 13،551 حالة.

وقال مركز تدابير الحجر الصحي، في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إنه بالمقارنة مع اليوم الذي سبقه، انخفض عدد حالات الإصابة لانتقال العدوى محليا لكن ارتفعت عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج.

ولم يتخط العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا 40 حالة لليوم الثاني على التوالي منذ يوم أمس الثلاثاء الذي سجلت فيه البلاد 33 حالة.

وبحسب طرق العدوى بفيروس كورونا، جاءت 28 حالة قادمة من الخارج، وهذا أعلى بمقدار 2.5 ضعف من عدد حالات الإصابة لانتقال العدوى محليا التي بلغت فقط 11 حالة.

وترى السلطات أن ارتفاع عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج، يرجع إلى إعادة انتشار الفيروس في العالم وزيادة عدد الأجانب الذين يدخلون البلاد، بمن فيهم العمال الموسميون.

من ناحية أخرى، بقي عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا دون تغيير عند 289 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

«الجيش الليبي» يتوقع حدوث معركة كبرى بمحيط سرت والجفرة خلال ساعات

أول فيديو لحريق ماسورة مازوت بموقف العاشر القديم

«الصحة»: 73 وفاة و929 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

تعرف على موعد صرف معاشات أغسطس 2020

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الصحراء المصرية بعيون محبيها: «سافر وغامر» (فيديو)

مذنب «نيو وايز» وذيله مرئيان بالعين المجردة

تعرف على كيفية تسجيل قراءة الغاز على النت بالتفصيل

تفاصيل موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

عرض مجموعة من الأنشطة الفنية على مسرح الهناجر.. غدًا

في ذكرى رحيله.. خالد عاشور يكشف مواقف جمعته بالأديب محمد البساطي

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى الشاعر حسن أحمد اللوزي

«غريب في السوربون».. مغامرة روائية جديدة للعراقي رسلي المالكي