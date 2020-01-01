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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل 63 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:47 ص
كورونا امريكا
كورونا امريكا
وكالات
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سجّلت الولايات المتّحدة الأمريكية 63،262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضررًا بالوباء ارتفع إلى 3.42 مليون شخص، توفي منهم حتى اليوم 136،432 شخصًا، بينهم 850 فارقوا الحياة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

وتبقى هذه الأرقام، وعلى الرّغم من ضخامتها، في نظر خبراء الأوبئة دون الأعداد الحقيقية، والسبب في ذلك هو الصعوبات التي اعترضت عمليات الخضوع للفحوصات المخبرية خلال شهري مارس وأبريل.

جدير بالذكر أنه منذ أسابيع تسجّل الولايات المتّحدة ازديادًا مقلقًا في أعداد الاصابات الجديدة، ولا سيّما في جنوب البلاد وغربها.

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