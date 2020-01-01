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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عضو بـ«النواب الليبى»: علاقتنا بمصر خلاف باقى دول العالم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:23 ص
النائب إدريس المغربي،
النائب إدريس المغربي،
سناء إسماعيل
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أكد النائب إدريس المغربي، عضو مجلس النواب الليبي، أن أمن ليبيا من أمن مصر، وهناك ترابط وتداخل في الأمن القومي بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أدروغان يريد عودة ما تسمى بالدولة العثمانية الجديدة باحتلاله لليبيا وفرض سيطرته عليها.


وقال "المغربي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية: "نحن عندما دعينا مصر للتدخل كان من أجل دعم المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مؤسسات الدولة الليبية وحماية الأمن القومي المشترك".

وأضاف أن الميليشيات المسلحة التي تعبث في الأمن القومي الليبي، مدعومة من تركيا، وترمي إلى سيطرة التيارات الإخوانية المتطرفة، وذلك يشكل خطرًا كبيرًا على الدولة المصرية، وتابع: "علاقتنا بمصر خلاف علاقتنا بكافة دول العالم، لأنها علاقة شعوب وليست دول".

ولفت "المغربى" إلى أن تركيا لا تربطها أي حدود بليبيا، وتعمل على السيطرة على ثروات الشعب الليبي وتدعم المرتزقة والإرهابيين من أجل تنفيذ مخططاتها الاحتلالية.

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