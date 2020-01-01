الجيش الليبي يكشف حقيقة المعركة الكبرى في سرت

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الموقف على الأرض في ليبيا أصبح معقّدًا بالنسبة لتركيا.وأضاف المحجوب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن تركيا ما زالت تعوّل على رفع سقف التصريحات الإعلامية، لكنها في المعركة تخسر كل شىء، مؤكدًا أن الموقف معقد جدًا بالنسبة لأنقرة.وتابع أن "المحادثات بين ترامب وأردوغان لا أعتقد أنها وضعت اللمسات الأخيرة للمعركة في ليبيا"، مشددًا على أن الحديث عن معركة كبرى في سرت خلال ساعات مجرد تهويل من تركيا، فنحن جاهزون للمواجهة مع أنقرة، مشددًا على أن أمن مصر وليبيا واحد ومصيرنا مشترك.