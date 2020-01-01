كرم جبر: مكرم محمد أحمد «مقاتل» في ظهر الدولة

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه أجرى اتصالا بالتوجيه المعنوي للقوات المسلحة ومسئولين وجهات كبيرة وكثيرة وكلهم تحركوا لعلاج الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، مضيفًا: "مكرم محمد أحمد رجل مقاتل في ظهر الدولة المصرية، وهذا أقل شيء نقدمه له"، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه الكبير بمتابعة الحالة الصحية له وكذلك وزير الدفاع، حيث صدق وأمر بتخصيص طائرة إسعاف لنقله إلى مستشفى المعادي.وأضاف "جبر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة "ON"، أن الكاتب مكرم محمد أحمد وصل منذ الساعة الـ6 مساء لمستشفى المعادي، وكان في استقباله فريق طبي على أعلى مستوى، وسيظل في غرفة العناية المركزة لعدة أيام، حيث أثرت الجلطة على ذراعه اليسرى وقدمه اليسرى وفمه.وأشار إلى أن الفريق الطبي يبذل جهودا كبيرة لإزالة الجلطة، وخلال أيام سينتقل لغرفة عادية ليمارس تمارين العلاج الطبيعي ويعود لأسرته ومحبيه.