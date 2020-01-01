إعلان الطوارئ في مستشفيات سرت والجفرة

طالب سعد عقوب وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، مساء اليوم الثلاثاء، مديري المرافق الصحية والمستشفيات، بضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى بأقسام الإسعاف والطوارئ في مدينة سرت ومستشفى ودان والعافية بمدينة الجفرة.ودعا عقوب، في بيان عاجل، نقلته الصحف المحلية، إلى ضرورة وضع خطة لتمديد العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة لتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، بعد تأمينها من قبل القوات المسلحة وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2020.وأضاف وزير الصحة، أن الحكومة الليبية تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل.وأكد عقوب، أن هذه التوجيهات جاءت في إطار سعي الحكومة الليبية لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدينة سرت وما جاورها بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة في صدها وحربها للعدوان الصارخ من الأتراك ومن في صفهم من الخونة والجماعات الإرهابية والإجرامية لتطهير ليبيا من المجاميع المتطرفة والخارجين عن القانون.وشدد على ضرورة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بوجود تمركزات ونقاط ثابتة للإسعاف بمناطق في أجدابيا والبريقة وصولا لمدينة سرت، بهدف توفير الاستجابة السريعة الفعّالة لحالات الطوارئ، خلف القوات المسلحة بما يتوافق مع أعلى المعايير والممارسات الطبية.وتابع أن البلاد تمر بتحديات كبيرة ولا بد من تضافر كافة الجهود، مطالبا كافة المهن الطبية بالالتزام الكامل بتواجدهم في أماكن أعمالهم والتقيد بتنفيذ التعليمات والعمل بخطة الطوارئ ورفع الجاهزية الطبية.وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أكد في وقت سابق من مساء اليوم، أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط مدينتي سرت والجفرة.وقال "المسماري" في تصريحات نقلتها قناة "الحدث"، إن هناك تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا في محيط المدينتين.