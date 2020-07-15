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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-7-2020 فى المحافظات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:46 ص
الصلاة
الصلاة
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تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 15-7-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء


محافظة القاهرة: (الفجر 3:21 ص، الظهر 12:01 م، العصر 3:37 م، المغرب 6:58 م، العشاء 8:29 م).

الإسكندرية: (الفجر 3:21 ص، الظهر 12:06 م، العصر 3:45 م، المغرب 7:06 م، العشاء 8:39 م).

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الإسماعيلية: (الفجر 3:14 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:34 م، المغرب 55: 6 م، العشاء 8:27 م).

بورسعيد: (الفجر 3:11 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:36 م، المغرب 6:56 م، العشاء 8:29 م).

شرم الشيخ: (الفجر 3:17 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 3:20 م، المغرب 6:41 م، العشاء 8:09 م).

أسوان: (الفجر 4:11 ص، الظهر 12:30 م، العصر 3:52 م، المغرب 7:15 م، العشاء 8:39 م).

سوهاج: (الفجر 3:32 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 3:27 م، المغرب 6:49 م، العشاء 8:15 م).

السويس: (الفجر 3:16 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:53 م، العشاء 8:23 م).

مرسى مطروح: (الفجر 3:31 ص، الظهر 12:17 م، العصر 3:56 م، المغرب 7:17 م، العشاء 8:50 م).

وقد استدل العلماء على جواز إحضار الأطفال إلى المساجد بأحاديث، منها: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حاملٌ أُمَامَةَ بنتَ زينبَ بِنْتِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم". قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1 592، ط. دار المعرفة): [واستُدِلَّ به على جواز إدخال الصبيان في المساجد] اهـ بتصرف.

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن بريدة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يَخطُب، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران، يَمْشيان ويَعثُران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر فحملهما واحدًا من ذا الشق وواحدًا من ذا الشق، ثم صعد المنبر فقال: «صدق الله: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: 15]؛ إني لَمَّا نَظَرْتُ إلى هذين الغلامين يَمْشيان ويَعثُران لم أصبر أن قطعت كلامي ونزلتُ إليهما».


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