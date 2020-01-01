«ما قبل الكارثة».. فيديو يرصد اللحظات الأولى لكسر خط «بترول مسطرد»

عرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لكسر خط خام (شقير-مسطرد) على طريق الإسماعيلية، قبل حدوث الاشتعال.وانفعل موسى، على الهواء، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، متسائلا "أين الوعي؟ قدامك بحيرة من البترول الخام وإنت ماشي جنبها؟ ليه الإصرار على المرور؟ السيارات اللي عدت دي كلها غلط".وأضاف موسى: "31 سيارة تفحمت، ربنا يعوض على أصحابها بالخير".