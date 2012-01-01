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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة العضو المنتدب لإيجوث فى «الكسب» لـ14 سبتمبر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:31 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه لجلسة 14 سبتمبر لتقديم المستند.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبدالرحيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، وشريف محمد علي.

وأسندت النيابة للمتهم "ممدوح. م.ر"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدّة فنادق منها فُندقي ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول لنفسه ولزِوجاته "إيمان.أ.م" و"ماجدولين م خ" وسهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 لـ2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لعدة فنادق.

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