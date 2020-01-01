7 مصابين وتفحّم 31 سيارة في حريق خط مسطرد (صور)

توجّه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع انفجار خط بترول على طريق الإسماعيلية، حيث أشرفا على أعمال الإطفاء الجارية للحريق الذي شبّ في خط البترول المغذّي لمُسطرد والقادم من شقير بالبحر الأحمر بطريق مصر الإسماعيلية بجوار مدرسة النزهة الدولية.وأسفر الحريق عن 7 مصابين وتفحّم 31 سيارة ومعرض سيارات، وتم نقل المصابين لمستشفى السلام العام، وتم الدفع بـ20 سيارة إطفاء من الحماية المدينة و8 سيارات من القوات المسلحة و6 سيارات من هيئة البترول و5 لوادر و6 سيارات (قلاّب) من المحافظة؛ للتغطية بالرمال والسيطرة على ألسنة النيران.