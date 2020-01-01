الأمن يناشد المواطنين الابتعاد عن حريق «خط بترول مسطرد»
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:21 م
هدير مصطفىطباعة
أصيب 8 أشخاص، حتى الآن، في حادث حريق خط مازوت الذي شبّ مساء الثلاثاء، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.
وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالابتعاد عن موقع الحريق لحين انتهاء عمليات السيطرة عليه.
وقرر رجال المرور غلق جميع الطرق المؤدية لطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، لحين السيطرة على الحريق بعدما تسبب في كثافات مرورية، وتصاعدت الأدخنة بسبب الحريق على الطريق ما أدى لضبابية الرؤية.
ومن الطرق المقرر إغلاقها نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه.
كان حريق قد شبّ بخط المازوت بسبب كسر به أدى لتسرب المواد البترولية بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي أمام منطقة الهايكستيب، الثلاثاء، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بمنطقة الهايكستيب، عن نشوب حريق بخط مازوت.
ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء و6خزانات مياه استراتيجية إضافية للسيطرة على النيران.
وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالابتعاد عن موقع الحريق لحين انتهاء عمليات السيطرة عليه.
وقرر رجال المرور غلق جميع الطرق المؤدية لطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، لحين السيطرة على الحريق بعدما تسبب في كثافات مرورية، وتصاعدت الأدخنة بسبب الحريق على الطريق ما أدى لضبابية الرؤية.
ومن الطرق المقرر إغلاقها نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه.
كان حريق قد شبّ بخط المازوت بسبب كسر به أدى لتسرب المواد البترولية بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي أمام منطقة الهايكستيب، الثلاثاء، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بمنطقة الهايكستيب، عن نشوب حريق بخط مازوت.
ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء و6خزانات مياه استراتيجية إضافية للسيطرة على النيران.