الأمن يناشد المواطنين الابتعاد عن حريق «خط بترول مسطرد»

أصيب 8 أشخاص، حتى الآن، في حادث حريق خط مازوت الذي شبّ مساء الثلاثاء، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالابتعاد عن موقع الحريق لحين انتهاء عمليات السيطرة عليه.وقرر رجال المرور غلق جميع الطرق المؤدية لطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، لحين السيطرة على الحريق بعدما تسبب في كثافات مرورية، وتصاعدت الأدخنة بسبب الحريق على الطريق ما أدى لضبابية الرؤية.ومن الطرق المقرر إغلاقها نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه.كان حريق قد شبّ بخط المازوت بسبب كسر به أدى لتسرب المواد البترولية بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي أمام منطقة الهايكستيب، الثلاثاء، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه.وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بمنطقة الهايكستيب، عن نشوب حريق بخط مازوت.ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء و6خزانات مياه استراتيجية إضافية للسيطرة على النيران.