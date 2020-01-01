جمعية رجال الأعمال تستضيف وزيرة التخطيط والتنمية بعد قليل

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، ندوة بعد قليل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.وتناقش الندوة دور مجتمع الأعمال في مساندة الدولة لتحقيق أهدافها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى مناقشة الآليات التي تتخذها الدولة لخلق مناخ اقتصادي أكثر مرونة في التعامل مع التحديات العالمية غير المسبوقة سواء كانت اقتصادية أو صحية أو سياسية وأثر ذلك على خطط التنمية المستقبلية.كما تناقش محاور تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على تحقيق التوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية.