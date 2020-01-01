رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب مخبز اختلس 4 ملايين جنيه من الدعم بالسلام

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:24 م
ضبط صاحب مخبز
ضبط صاحب مخبز
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن بلدي، بمنطقة السلام لاختلاسه أموال الدعم.

وتبين استيلائه على مبلغ 4406257 جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم وبيعه فى السوق السوداء.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: الصيف هذا العام أفضل ولم نتعرض لموجات حارة حتى الآن (فيديو)

ضبط 5 تحرشوا بالفنانة هنا الزاهد

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

«التعليم» تعلن هوية الطلاب مصوري امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب فتاة وإنكاره نسب ابنتها بالدقهلية

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبدالوهاب وسر حبه للفول النابت

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

نجم الساعة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حيوان قد يحمل سر علاج كورونا

خطر كورونا على المصابين بفقر الدم المنجلي

توهج فضائي فائق يقلق علماء الفلك

علماء يحذرون من كارثة على الأرض

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
«حنو» الرئيس.. و«ثمار» العدالة الاجتماعية
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
المزيد

الثقافة

اليوم حفل شعري غنائي لـ أحمد عزب ومحمد ياسر في ساقية الصاوي

رئيس هيئة الكتاب يكشف تفاصيل خطة عودة النشر

ساقية الصاوي تستضيف «الأخوة أبو شعر».. 28 يوليو

رنا حلمي تنهي رواية «الهروب من القروش»