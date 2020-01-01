ضبط صاحب مخبز اختلس 4 ملايين جنيه من الدعم بالسلام

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن بلدي، بمنطقة السلام لاختلاسه أموال الدعم.وتبين استيلائه على مبلغ 4406257 جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم وبيعه فى السوق السوداء.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.