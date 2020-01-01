تاج الدين: أعداد إصابات ووفيات كورونا في تناقص

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن أعداد إصابات كورونا في تناقص، والحالات التي تحتاج لمستشفيات تقل بشكل ملحوظ، متابعًا: "الحالات بتقل والوفيات أيضًا"، مشددًا على ضرورة الاحتراز واتباع التعليمات الوقائية وعدم التجمع بأعداد كبيرة.وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن استخدام الكمامات أمر في غاية الأهمية، والتهوية الجيدة مهمة جدًّا أيضًا، وترك المسافات بين المواطنين معلقًا: "لازم نستمر على الوقاية والاحتراز لأنه أمر في غاية الأهمية".وأشار تاج الدين إلى أن الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة في مكافحة فيروس كورونا، مشددًا على أن الإعلام المصري لعب دورًا مهمًا للغاية في هذه المعركة.