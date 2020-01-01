«حميات إمبابة» يكشف خطورة كسر أنبوب المسحة الطبية لمرضى كورونا

علق الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، على وفاة طفل في السعودية بسبب أخذ المسحة الطبية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الضوابط يجب مراعاتها عند أخذ المسحة.وأوضح "الجارحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، أن الأنبوب قابل للكسر لأنه بعد أخذ المسحة يتم وضعها في أنبوب آخر، ويجب وضع الاحتياطات قبل أخذ العينة، كما أن كسر الأنبوب يسبب مشاكل داخل الأنف.وأضاف أنه يجب تهدئة المريض بفيروس كورونا ويتم التعامل معه بصورة مريحة سواء كان كبيرًا أو صغيرًا يلهي بلعبة.وأكمل نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أن يجب السؤال عن وجود مرض مزمن في الأنف أو غيره، وإذا كان هناك شيء ما في الأنف لا يمكن أخذ عينة من المسحة، كما يجب رفع الرأس للأعلى عند أخذ المسحة الطبية، وكذلك مراعاة تحذير المريض بضوابط أخذ العينة.