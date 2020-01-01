«اتفرج ع الإزالات المخالفة».. نصيحة الإبراشي لعلاج حالات التوتر

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الحملة الكبرى التي تشنها أجهزة الدولة على البنايات المخالفة وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة أمر في غاية الأهمية، كونه يعد سقوطًا للفساد: "لا بدّ أن نستمتع بالأبراج المخالفة التي تتم إزالتها بشكل يومي، لأنها سقوط للفساد".وأضاف، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن فساد الأبراج المخالفة لم يكن مستترًا كما هو الحال مع الفاسدين، بل كان ظاهرًا للعيان، وعليه يجب تقديم كافة من تستر عليه للمحاكمة: "الفساد لم يكن مختفى ومدارى بل كان بيطلع لينا لسانه.. أبراج شاهقة مثل التي تزال، الآن كانت دليل على الفساد.. لا بدّ أن يتم تقديم كافة المسئولين عنه للمحاكمة".وأشار إلى أن إزالة الأبراج المخالفة تعد معالجا للتوتر والقلق: "اللي عاوز يعالج نفسه من التوتر يشوف إزالة الأبراج التي بنيت على الفساد.. وإن شاء الله يتم دك حصون الفساد كافة".