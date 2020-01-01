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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس «اقتصادية قناة السويس»: 17 مليارا قيمة الاستثمارات بالمنطقة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:19 م
المهندس يحيى زكى
المهندس يحيى زكى
أحلام عبدالرحمن
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قال المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية خلال الفترة الماضية سواء من جانب الدولة أو الشركات العاملة بالمنطقة وصل لـ 17 مليار دولار، وتم توفير 100 ألف فرصة عمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن المنطقة تستهدف تنمية حقيقية على أرض الواقع، بعد تجهيز البنية التحتية على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى لخطة التطوير بالمنطقة ستتضمن الموانئ والمناطق اللوجستية.

وأوضح أن مدة حق الانتفاع في المناطق الصناعية بقناة السويس 50 سنة، وقابلة للتجديد.

وأضاف أن هناك خطة لعام 2025، تتضمن تعديلات من شأنها الالتزام بمنتجات معينة وحد أدنى من الإيرادات وفرص العمل، ثم خطة لـ 2030، مضيفًا: "عندى أمل أن نحقق خلال الـ 5 سنوات المقبلة جزء كبير بفضل باكورة المشروعات والمساهمة في توطين عدد من الصناعات".

وأوضح أن هناك تواصل مع جهات كثيرة في الدولة ومعظم الوزارات في تعديل اللائحة التنفيذية للهيئة الاقتصادية، وتم اعتمادها وستساهم في تغيير بعض الحوافز، وهناك مناقشات على التعديل التشريعي في القانون نفسه، للإسراع في كثير من الأمور.

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