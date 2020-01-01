طبيب مناعة يوضح كيفية انتقال كورونا عبر الهواء

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن فيروس كورونا ثقيل وينتقل عبر الرذاذ فقط، لكن قد يتم نقله عن طريق الهواء في الأماكن المغلقة من خلال عطس المريض كثيرًا فيستقر الرذاذ بالجو ويظل معلقًا لبعض الوقت؛ مما يؤدي للإصابة به في حالة عدم ارتداء الكمامة.وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الإثنين، أن الهواء الطلق يكون نظيفًا من الفيروس بنسبة كبيرة، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن العامة ومناطق الازدحام، لأنها الواقي الأكبر لفيروس كورونا.ونشرت منظمة الصحة العالمية، تحديثا للتوجيهات بشأن انتقال فيروس كورونا أقر ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حاليا في أنحاء العالم.