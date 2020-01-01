وزير الخارجية: ننسق مع شركاء أوروبيين لحل أزمة ليبيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تهدف إلى التوصل لاتفاق يضمن مصالح الشعب بين الأطراف الليبية، موضحا أن هناك تنسيقا وتبادل معلومات وتفهما كاملا لخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في 20 يونيو، وأن مصر مستمرة في العمل مع الشركاء الأوروبيين لتحقيق الاستقرار.وأوضح «شكري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر على شاشة «ON»: «شغلنا الشاغل التوصل لاتفاق بين الأطراف الليبية يؤدى لتحقيق الاستقرار ووحدة ليبيا وسيادة أراضيها، وندعو كافة الأطراف لذلك وإنهاء الصراع».وأكد أن هناك تنسيقا مستمرا بين مصر وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ودول الجوار لحل القضية الليبية، والتوصل لاتفاق يذكي إرادة الشعب الليبي ويخرجه من هذه الأزمة.وأوضح وزير الخارجية، أن كافة الجهود مستمرة في العمل بنفس العزيمة للدفاع عن مصالح الدولة.