الديهي عن الأسمرات 3: الدولة تبني الطبقة الوسطى بعد تآكلها

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما يحدث الآن في مصر تطبيق حرفي وواقعي لمفهوم العدالة الاجتماعية، وإعادة توسيع وبناء الطبقة الوسطى بمفاهيم جديدة وفقًا لآليات جديدة.وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية TeN، الإثنين، أن ما تم افتتاحه بالأمس بحي الأسمرات مشهد حضاري غير مسبوق: "مَن يراها يظن أن الدولة وضعت كل فلوسها في تحقيق العدالة الاجتماعية".وتابع أنه لو لم يقدم هذا الرئيس وهذه الحكومة سوى التطبيق الحقيقي للعدالة الاجتماعية وإعادة بناء الطبقة المتوسطة لكفاها، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية كانت كلمة سيئة السمعة من قبل على ألسنة الساسة.وتابع الديهي، مخاطبًا منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، أن هذه أحد حقوق الإنسان التي كانت ضائعة وعادت من جديد، هذه فريضة الجهاد الحقيقي لإنقاذ المواطن المصري من براثن الفقر ونقله لحياة كريمة، معتبرًا أن مدينة الأسمرات 3 انتصار تاريخي للدولة المصرية ضد الفقر والعشوائية: "من أنقذ الناس من المناطق العشوائية إن شاء الله منصور وربنا هينصره".