محمد لطفي يتحدى جمهوره في تمرين الحبل الثقيل

نشر الفنان محمد لطفى، فيديو جديدا عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق "لطفى"، على الفيديو الذي ظهر فيه وهو يؤدي تمارين الحبل الثقيل، قائلا: "يلا يا شباب تمرين الأبطال أنا عملت ريكورد فى الحبل ده، الحبل الثقيل مين يتحدى".وقام لطفي، بالتمرين على الحبل الثقيل لمدة 5 دقائق متواصلة.وشارك محمد لطفى، مؤخرا خلال السباق الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، ومحمود عبدالمغني، وتهاني راشد، وحسن حسني، ومحمد شاهين، وطاهرة، ودينا، ومحمد لطفي، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، ومي الغيطي، وأحمد ماجد، وكريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.