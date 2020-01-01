صندوق النقد يتوقع أكبر تراجع في اقتصادات الشرق الأوسط منذ نصف قرن

خفّض صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم الاثنين مرة جديدة توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عاما، وذلك على خلفية استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد.وحذّر الصندوق في تقرير من أن الأزمة الاقتصادية في المنطقة التي تعصف بها الازمات، ستشهد ارتفاعًا في معدلات الفقر والبطالة ما قد يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية ويزيد عجز الميزانيات وارتفاع الدين العام.ويتوقّع الصندوق أن تنكمش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5،7 % هذا العام، بانخفاض عن توقّعاته في أبريل.وقد تنكمش اقتصادات دول تشهد نزاعات بنسبة 13 %.وبحسب بيانات البنك الدولي، فإنّ التوقعات هي الأدنى منذ أكثر من 50 عاما، وتأتي بعدما سجلت المنطقة نموا متواضعا العام الماضي.ومن المتوقع أن تنكمش الاقتصادات المعتمدة على الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7،1 %، أي أقل بـ4،4 % من التوقعات السابقة في أبريل الماضي.