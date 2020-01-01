حمدي قوطة: منع البناء يقضي على ظهور العشوائيات من جديد

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن قرار الدولة بوقف تراخيص البناء على مستوى المحافظات لمدة 6 أشهر، خطوة جريئة من قبل الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف قوطة، في بيان اليوم، أن هذا القرار هدفه الرئيسي منع ظهور مشكلات العشوائيات والمناطق غير الآمنة والخطرة من جديد في الدولة، وهو أمر يجب دعمه من جانب المواطنين أنفسهم.وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، أن الدولة أنفقت في القاهرة وحدها لتطوير العشوائيات ومعالجة الأزمات الناتجة عنها من تطوير محاور وبناء كباري وغيرها نحو ربع تريليون جنيه في 6 سنوات وهو رقم ضخم للغاية.وأشار المهندس حمدي قوطة إلى أنه إذا لم تتدخل الحكومة لوضع آلية لتنظيم عملية البناء، ستذهب هذه الأموال أدراج الرياح خلال 10 سنوات نتيجة لظهور عشوائيات جديدة ومناطق غير مخططة.وشدد رئيس اللجنة على ضرورة القضاء على أزمة العشوائيات بشكل كامل على مستوى الجمهورية، وخاصة في القاهرة حيث تضم 409 مناطق عشوائية طورت الدولة الكثير منها ولكن يتبقى أيضًا الكثير للعمل عليه.وتابع قوطة: إذا وجهت الدولة الأموال التي أنفقتها على العشوائيات إلى مجالات أخرى كالصناعة والتجارة أو الإسكان ستحقق طفرات كبيرة في هذه القطاعات يشعر بها المواطن، ولذلك لا يمكن السماح بتكرار سيناريو العشوائيات مرة أخرى.