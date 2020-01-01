ضبط طالب عرض سماعات للغش في الامتحانات على فيسبوك

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع سماعات صغيرة الحجم عبر موقع "فيسبوك"؛ لاستخدامها في أعمال الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات للغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.أسفرت جهود الفحص الفنى وجمع المعلومات عن تحديد مرتكب الواقعة، طالب، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن سوهاج تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها، ومحادثة بينه وآخرين تتضمن الاتفاق على بيع السماعات المشار إليها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق استفادة مادية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.