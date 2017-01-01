شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2020

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

الشروط العامة للحضور على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي





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5- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات.



6- يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق.



8- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.



طريقة حجز وحدات الإسكان الاجتماعي في المحافظات 1- يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى على الموقع (www.shmff.gov.eg).



2- ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح.



3- إرفاقهما ضمن المستندات، و إرفاق إيصال شراء كراسة الشروط، وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع.



4- صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، شهادة بإثبات صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان، تشمل صافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك إن وجد.



5- أى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة. 5- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات.6- يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق.8- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.1- يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى على الموقع (www.shmff.gov.eg).2- ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح.3- إرفاقهما ضمن المستندات، و إرفاق إيصال شراء كراسة الشروط، وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع.4- صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، شهادة بإثبات صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان، تشمل صافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك إن وجد.5- أى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

يبحث الكثير من المواطنين عن شروط الحصول على وحدة سكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي التي أعلنت عنها الحكومة، أمس الأحد، عن طريق وزارة الإسكان، وذلك للحصول على فرصة بامتلاك وحدة سكنية متميزة.وترصد الدستور لقرائها شروط حجز تلك الوحدات وكيفية التقديم عليها.1- سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز.2- رفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق.3- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية.4- ألا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا فى تاريخ نهاية الإعلان.5- يُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 20 عامًا.6- أن يكون المتقدم من منخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا).7- أن تتضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقارى 1300 جنيه.1- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد.2- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.3- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.4- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة- الكائنة بها الوحدة السكنية المُتقدم لها- أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.