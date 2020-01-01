«اللي هيطلب شقة هنديهاله».. وزير الإسكان يفسر عبارة الرئيس

فسّر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عبارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أكد فيها أن "كل مواطن هيطلب شقة هنديهاله" والتي جاءت على هامش افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات قائلًا: "اتجاهنا كحكومة يشتمل على ثلاث سياسات".و أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المُذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "الأولى تتعلق بالطبقة الدنيا وسياستنا واضحة فيها وهي الدعم، أما الشريحة الثانية وهي الوسطى فسياستنا تجاهها هي "الإتاحة"، أما الشريحة الثالثة وهي الطبقة الأعلى فسياستنا نحوها هي القدرة على الاستثمار".وأكد أن عبارة الرئيس اليوم كانت تعني الإتاحة الأكبر للطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي كان يضع حدًا للحصول على الإسكان الاجتماعي بما لا يتجاوز 5700 جنيه كدخل للأسرة ولكن بناءً على توجيهات الرئيس رفعنا الحد الأدنى للحصول على الإسكان الاجتماعي إلى 7500 جنيه وهو ما ساهم في دخول شرائح أعلى في المجتمع.وأكد أن مشروعات الإسكان الاجتماعي لها طبيعة خاصة فالمواطن هنا عندما يقوم بتقسيط ثمن وحدة إسكان اجتماعي بفائدة 8% وهي فائدة متدنية لأنها مدعومة على مدد تصل لعشرين عامًا وأكثر لا يمثل ثمن الوحدة فهذه الوحدات تشمل أنواع كثيرة من الدعم المباشر، حيث إنه لا يحتسب فيها قيمة الأرض ولا المرافق السيادية التي تقوم بها الدولة وبالتالي كل هذه العناصر تمثل دعمًا غير مباشر بالإضافة للدعم النقدي المباشر الذي كان 40 ألف جنيه وقمنا برفعه أيضًا في المبادرة الأخيرة، متابعًا: "سنجد المواطن رغم ذلك لا يسدد إلا ثلث قيمة الوحدة، وبالتالي هذا ما قصده الرئيس" كاشفًا أن خطة الإسكان الاجتماعي كانت تتضمن 610 آلاف وحدة وتم الانتهاء من 410 آلاف وحدة منها وجار إتمام الباقي.