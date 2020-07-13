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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الإسكان يصدر 61 قرارًا إداريًا لإزالة التعديات بالمدن الجديدة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:07 ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 61 قرارًا إداريًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت ولاية وداخل حدود جهازى حماية أملاك الهيئة، ومدينة العبور.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا: حماية أملاك الهيئة، ومدينة العبور، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

وأكد الوزير في بيان له اليوم، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة وبالتعاون مع الجهات الأمنية، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقًا للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إصدار 59 قرارًا إداريًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في التعدي بإقامة مبانٍ مخالفة وأسوار وبوابات حديدية حول قطع أراضٍ بعدة مناطق، بدون سند ملكية أو تراخيص بناء وبالمخالفة للاشتراطات البنائية، وقرارين إداريين لإزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالحى الثاني بمدينة العبور، والمتمثلة في قيام مالك القطعة ببناء دور أرضي وتشطيب الواجهة والأسوار بدون سند أو ترخيص، وكذا إزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالامتداد الشمالي لمدينة العبور، والمتمثلة فى بناء برج محمول على سطح المبنى المقام بقطعة الأرض بدون ترخيص.

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