بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان، طرح وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة، ضمن مبادرة البنك المركزي المقررة بـ50 مليار جنيه، لدعم شراء وحدات متوسطي الدخل التي أعلن عنها نهاية العام الماضي، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 19 يوليو ولمدة شهر.وحددت الوزارة مبلغ 40 ألف جنيه مقدم جدية حجز وحدات سكن مصر، و60 ألف لوحدات دار مصر، و80 ألف لوحدات جنة، ومن ثم سداد نسبة 10% من قيمة الوحدة بعد 3 أشهر من انتهاء فترة الحجز، وبعدها يتم فحص المتقدم وانطباق شروط المبادرة عليه من عدمها، وفي حال استحقاقه يسدد 10% أخرى من قيمة الوحدة للتعاقد والاستلام، ومن ثم يجرى سداد باقي الثمن بنظام التمويل العقاري ضمن المبادرة لمدة تصل إلى 20 عاما بفائدة 8% فقط.وحول الشروط الخاصة بالمبادرة لتمويل هذه الوحدات، قال مصدر بالقطاع التجاري لهيئة المجتمعات العمرانية في تصريح لـ"الدستور" إنه يشترط ألا يتجاوز الحد الأقصى لدخل الأسرة 50 ألف جنيه، وبالنسبة للفرد لا يتجاوز دخله الشهري 40 ألف جنيه.وأكد المصدر جاهزية هذه الوحدات للتسليم، وأنه تم اسناد بيعها لصالح صندوق التمويل العقاري لإدارة بيعها، وهي وحدات موزعة في أغلب المدن الجديدة إن لم يكن كلها.وأوضح أن بين الاشتراطات ألا يزيد حد التمويل لهذه الوحدات عن 2.25 مليون جنيه، ويوجه التمويل لمسكن ثابت ودائم وليست وحدة مرخصة للإسكان السياحي، وأن تكون الشقة جاهزة للتسليم وكاملة التشطيب، وألا يقل المقدم عن 20% من إجمالي سعر الوحدة، وألا تزيد عن 150 مترا، ويكون المستفيد مصري الجنسية.