إغلاق 10 مطاعم ومقاهي في سنورس بالفيوم (صور)

شن مجلس مدينة سنورس، برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، حملة مكبرة على المقاهي والمحلات المخالفة لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.وتمكنت الحملة من غلق 10 مقاهى ومطاعم ومحال تجارية، لمخالفتهم مواعيد الغلق، والإجراءات الوقائية، في الوحدة المحلية الكعابي الجديدة.كما تم التوجه إلى الوحدة المحلية لقرية بيهمو، يرافقه كل من رئيس المركز بالكعابي الجديدة، وأشرف أيوب رئيس الوحدة المحلية لقرية بيهمو، وسكرتير الوحدة.كما تم تنفيذ حملة النظافة المسائية، ورفع 45 طنا قمامة، و15 طنا أتربة ومخلفات بناء بمدينة سنورس، كما تم رفع 310 أطنان قمامة ومخلفات بالفترة الصباحية، من مدينة سنورس وقرى المركز.