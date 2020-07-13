رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 10 مطاعم ومقاهي في سنورس بالفيوم (صور)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:05 ص
إغلاق مطاعم
إغلاق مطاعم
الفيوم - زينب علاء
طباعة
شن مجلس مدينة سنورس، برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، حملة مكبرة على المقاهي والمحلات المخالفة لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وتمكنت الحملة من غلق 10 مقاهى ومطاعم ومحال تجارية، لمخالفتهم مواعيد الغلق، والإجراءات الوقائية، في الوحدة المحلية الكعابي الجديدة.

كما تم التوجه إلى الوحدة المحلية لقرية بيهمو، يرافقه كل من رئيس المركز بالكعابي الجديدة، وأشرف أيوب رئيس الوحدة المحلية لقرية بيهمو، وسكرتير الوحدة.

كما تم تنفيذ حملة النظافة المسائية، ورفع 45 طنا قمامة، و15 طنا أتربة ومخلفات بناء بمدينة سنورس، كما تم رفع 310 أطنان قمامة ومخلفات بالفترة الصباحية، من مدينة سنورس وقرى المركز.

موضوعات متعلقة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

السيسى: كل مواطن سيتقدم لطلب شقة «هياخدها»

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

سعر الدولار اليوم الإثنين 13-7-2020 بالبنوك المصرية

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

اعترافات سعيد صالح عن الحشيش والسجن: «عشان أبسط الناس»

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

نجم الساعة

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خبيرة: كورونا يبقى معديًا بالهواء لأكثر من ساعة

«جالها في المنام».. امرأة تفوز بـ«اليانصيب»

رائد فضاء روسي يزور مركبة «دراجون» الأمريكية

دراسة: انخفاض عدد الأجسام المضادة للمتعافين من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
آيا صوفيا.. تناقضات أردوغان وعبيده
د. منى حلمى
كيف ننجو وسط البحر وخشب السفينة يهاجمه «كورونا»؟
عمرو خالد
الله أكبر.. فلا شىء يخيفك
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض «ضياء الروح» التشكيلى.. الأربعاء المقبل

استئناف عرض «البخيل» على خشبة الهناجر الخميس المقبل

انطلاق المرحلة الثانية من إعادة فتح المتاحف التابعة للفنون التشكيلية غدًا

سناء البيسى تقدم رحلة مع الموسيقى والغناء فى «دندنة»