حبس المتهم بضرب والديه 4 أيام على ذمة التحقيقات بالدقهلية

قررت نيابة طلخا برئاسة المستشار محمد هدايات، رئيس النيابة، مساء أمس الأحد، حبس "الإبن العاق" 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب قيامه بالتعدي على والديه بالضرب وطردهما خارج المنزل، وترويعهما مستخدمًا سلاحًا أبيضًا.وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة طلخا من "عبد العزيز.ذ.ع"، ٦٢ عامًا صاحب ورشة خراطه ولحام، وزوجته " فايزه.ا.ح.ع "، ٥٤ عامًا، ربه منزل يتضرروا من نجلهم ويدعي"محمود" بعد قيامة بتعديه بالضرب عليهما وسبهما وطردهما خارج المنزل وترويعهما بالأسلحة البيضاء.وبتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد على خضر، مفتش المباحث، والرائد أحمد السادات، رئيس المباحث، ومعاونية النقباء أحمد محسن، وعبدالله سعد، لضبط المتهم، وفحص الواقعة، تم ضبط المتهم.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5152 لسنة 2020، وبالعرض على النيابة تم فتح تحقيق قضائي استمر لعدة ساعات، حيث أمر المستشار محمد هدايات، رئيس النيابة طلخا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.