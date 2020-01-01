أمريكا تدرس عقوبات جديدة بشأن هونج كونج

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة تدرس خيارات محدودة للتعامل مع الصينبسبب الخطوات التي اتخذتها في الآونة الأخيرة بشأن هونج كونج، في الوقت الذي تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وبكين.وذكر التقرير نقلا عن مسئولين ومحللين أمريكيين إن الخطوات ضد النظام المالي لهونج كونج تخاطر بإلحاق الضرر بالشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة والغرب وهونج كونج.وقالت الصحيفة إن اتخاذ إجراءات مثل فرض مزيد من العقوبات التي تستهدف المسئولين الصينيين واتخاذ تحركات تجارية ضد المنتجات المصنوعة في هونج كونج لن يكون لها تأثير يذكر على دمج بكين للمدينة في النظام السياسي والأمني للبر الرئيسي.وناقشت إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس خطط هونج كونج في اجتماع بالبيت الأبيض، حسبما قال أشخاص على إطلاع بالاجتماع للصحيفة.وأضاف شخص أن مسئولين سيجتمعون في بداية هذا الأسبوع وربما يعلنون فرض عقوبات أو إجراءات أخرى.وفرضت واشنطن في الأسبوع الماضي عقوبات على تشين كوانجو، الأمين العام للحزب الشيوعي بمنطقة شينجيانج وهو عضو في المكتب السياسي القوي بالصين، وثلاثة مسئولين آخرين.ووصفت بكين هذه العقوبات بأنها "تضر جدا" بالعلاقات المشتركة بين البلدين، وحذرت من أنها ستفرض إجراءات مماثلة على المسئولين والمنظمات بأمريكا.