رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تدرس عقوبات جديدة بشأن هونج كونج

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:11 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
طباعة
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة تدرس خيارات محدودة للتعامل مع الصين
بسبب الخطوات التي اتخذتها في الآونة الأخيرة بشأن هونج كونج، في الوقت الذي تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وبكين.

وذكر التقرير نقلا عن مسئولين ومحللين أمريكيين إن الخطوات ضد النظام المالي لهونج كونج تخاطر بإلحاق الضرر بالشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة والغرب وهونج كونج.

وقالت الصحيفة إن اتخاذ إجراءات مثل فرض مزيد من العقوبات التي تستهدف المسئولين الصينيين واتخاذ تحركات تجارية ضد المنتجات المصنوعة في هونج كونج لن يكون لها تأثير يذكر على دمج بكين للمدينة في النظام السياسي والأمني للبر الرئيسي.

وناقشت إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس خطط هونج كونج في اجتماع بالبيت الأبيض، حسبما قال أشخاص على إطلاع بالاجتماع للصحيفة.

وأضاف شخص أن مسئولين سيجتمعون في بداية هذا الأسبوع وربما يعلنون فرض عقوبات أو إجراءات أخرى.

وفرضت واشنطن في الأسبوع الماضي عقوبات على تشين كوانجو، الأمين العام للحزب الشيوعي بمنطقة شينجيانج وهو عضو في المكتب السياسي القوي بالصين، وثلاثة مسئولين آخرين.

ووصفت بكين هذه العقوبات بأنها "تضر جدا" بالعلاقات المشتركة بين البلدين، وحذرت من أنها ستفرض إجراءات مماثلة على المسئولين والمنظمات بأمريكا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى: «الجراج اللى مش هيشتغل هناخده»

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

ارتفاع الوفيات.. الصحة: 89 وفاة و912 إصابة بكورونا

«بيتي هيتخرب».. رانيا يوسف تقبل اعتذار متحرش

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

اعتراض صاروخين و6 طائرات مسيرة أُطلقوا باتجاه السعودية

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

اعترافات سعيد صالح عن الحشيش والسجن: «عشان أبسط الناس»

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

نجم الساعة

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

محمد الباز يهنئ النائب علاء عابد بخطبة ابنته

مطعم كندى يحقق التباعد الجسدى عبر تماثيل لعرض الملابس

الحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الاسكندرية بالرقم القومي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
آيا صوفيا.. تناقضات أردوغان وعبيده
د. منى حلمى
كيف ننجو وسط البحر وخشب السفينة يهاجمه «كورونا»؟
عمرو خالد
الله أكبر.. فلا شىء يخيفك
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
المزيد

الثقافة

السبت.. ساقية الصاوي تستضيف «المولوية» في حفل موسيقي

علي الهلباوي يحيي حفلا غنائيًا في ساقية الصاوي.. الجمعة

وائل الفشنى يحيي حفلًا صوفيًا بالمسرح المكشوف.. الأحد

عواض يتفقد المركز الثقافي بطنطا