صندوق تطوير العشوائيات: مشروعات ملابس وسجاد يدوى للسيدات بحى الأسمرات

قال إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق العشوائيات، إن الدولة توفر جيمع الخدمات بمشروعات تطوير العشوائيات، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة شاركت بفاعلية في هذا الملف، مما جعله ينجح بهذا الشكل.وأضاف «حنفي»، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حي الأسمرات الذي انبهر به الكثير، كان منطقة جبلية بها خطوط للغاز، وحدث فيها أعمال صناعية كثيرة، وتم اصلاحه وتطويره حتى يصل إلى ما هو عليه الآن.وأكمل: «إن السيدة في المناطق العشوائية هي من تحمل على عاتقها المسئولية المادية في أغلب الأحيان، لذلك تم توفير مشروعات ملابس سجاد يدوي من إنتاج تلك السيدات تحت شعار"صنع في الأسمرات"، بشرط أن يكُنّ من سكان حي الأسمرات».