رئيس حي الأسمرات: وفرنا فرص عمل للأهالي.. ونصدر منتجات للخارج

قال المهندس حسن غندور، رئيس حي الأسمرات، إن حي الأسمرات اليوم كان في يوم عرس بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثالثة من الحي، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة شهدت افتتاح مدينة رياضية شبابية بتكلفة 230 مليون جنيه، وكل الألعاب مجانية.وتابع غندور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمُذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة تستهدف إخراج جيل جديد من الشباب، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات عبارة عن مدينة دون "توك توك".ولفت إلى أن الحي تم افتتاحه منذ أربع سنوات، ولم يستطع أحد من الأهالي تغيير لون شرفة واحدة، وهذا يأتي في إطار الحفاظ على الحي، مشيرًا إلى أن الحي وفر الكثير من فرص العمل للأهالي، ويتم حاليًا تصدير منتجاتهم من الملابس الجاهزة لألمانيا، والسبح للسعودية.وأشار إلى أن جميع سكان حي الأسمرات حصلوا على حق انتفاع بإيجار شهري، ولا يحق لهم بيع هذه الوحدات، لافتًا إلى أن الحي رصد قيام 42 مواطنًا بتأجير وحداتهم، وتم سحب منهم هذه الوحدات.