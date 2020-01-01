حملة نظافة على طريق المسار السياحى فى الأقصر (صور)
الأحد 12/يوليه/2020 - 08:07 م
هدى الأميرطباعة
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية شمال الأقصر برئاسة اللواء محمد صحصاح، اليوم، حملة نظافة على طريق المسار السياحي وكوبرى الحبيل، ما أسفر عن رفع 23 طن مخلفات صلبة، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تمت خلال الحملة رش وتعقيم وتطهير المناطق التي استهدفتها الحملة، استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وشارك في الحملة عبدالمحسن ربيع نائب رئيس مركز البياضية، وطه أبوالقاسم مدير إدارة النظافة وعمال مجلس المدينة بالتعاون مع رؤساء قرى الحبيل والبغدادي والروافعة.
كما تمت خلال الحملة رش وتعقيم وتطهير المناطق التي استهدفتها الحملة، استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وشارك في الحملة عبدالمحسن ربيع نائب رئيس مركز البياضية، وطه أبوالقاسم مدير إدارة النظافة وعمال مجلس المدينة بالتعاون مع رؤساء قرى الحبيل والبغدادي والروافعة.
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة