حملة نظافة على طريق المسار السياحى فى الأقصر (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية شمال الأقصر برئاسة اللواء محمد صحصاح، اليوم، حملة نظافة على طريق المسار السياحي وكوبرى الحبيل، ما أسفر عن رفع 23 طن مخلفات صلبة، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.كما تمت خلال الحملة رش وتعقيم وتطهير المناطق التي استهدفتها الحملة، استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وشارك في الحملة عبدالمحسن ربيع نائب رئيس مركز البياضية، وطه أبوالقاسم مدير إدارة النظافة وعمال مجلس المدينة بالتعاون مع رؤساء قرى الحبيل والبغدادي والروافعة.