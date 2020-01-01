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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة نظافة على طريق المسار السياحى فى الأقصر (صور)

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:07 م
حملة نظافة
حملة نظافة
هدى الأمير
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية شمال الأقصر برئاسة اللواء محمد صحصاح، اليوم، حملة نظافة على طريق المسار السياحي وكوبرى الحبيل، ما أسفر عن رفع 23 طن مخلفات صلبة، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تمت خلال الحملة رش وتعقيم وتطهير المناطق التي استهدفتها الحملة، استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الحملة عبدالمحسن ربيع نائب رئيس مركز البياضية، وطه أبوالقاسم مدير إدارة النظافة وعمال مجلس المدينة بالتعاون مع رؤساء قرى الحبيل والبغدادي والروافعة.
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة

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