4 مرشحين يجرون الكشف الطبي لـ«الشيوخ» بالمنوفية

أعلن الدكتور عبد الباري العجيزي مدير إدارة الطب العلاجي والمتحدث الرسمي لصحة المنوفية، إجراء 4 مرشحين للفحوصات الطبية الخاصة بالتقدم لانتخابات مجلس الشيوخ، داخل مستشفى شبين الكوم التعليمي، وهم (سامح إبراهيم أمين القرح وعبدالسلام كامل عبدالسلام الشيخ علي ورشيد إبراهيم معوض الجخة ومحمد عبدالواحد عطية أبوزيد).وأجرى 4 مرشحين لمجلس الشيوخ، اليوم، الكشف الطبي داخل مستشفى شبين الكوم التعليمي، بعد تقدمهم للجنة الطبية المشرفة على الكشف برئاسة الدكتور هاني فهمي رئيس المجلس الطبي في شبين الكوم.وأشار الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة، إلى أن إجمالي المتقدمين؛ لإجراء الكشف الطبي الخاص بمجلس الشيوخ بلغ 25 مرشحا محتملًا.