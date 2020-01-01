6 مرشحين بينهم سيدة يتقدمون بأوراقهم لـ«الشيوخ» بالإسكندرية

وصل عدد مرشحي مجلس الشيوخ بالإسكندرية في اليوم الثاني لفتح باب الترشح لـ15 مرشحًا بعد تقديم 6 مرشحين جدد أوراقهم للجنة الترشح بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.وتقدم في اليوم الثاني لفتح باب الترشيح 6 مرشحين 3 مستقلين وهم عبدالعزيز عبده عبدالعزيز، حسام إبراهيم، مايسة السيد محمد راشد، رمز الصقر مرشح مستقل، و3 آخرين عن أحزاب مصر بلدي عزمي شبل جودة، أسامة علي عصمت عن حزب الوفد، عمرو نبيل عن حزب الإصلاح والنهضة.وتقدم، أمس، 9 مرشحين عن قائمة تحالف الأحزاب التي يقوده حزب مستقبل وطن، وتقدم عن الحزب 3 مرشحين ومرشح عن الجمهوري الحر ومرشح عن الوفد، إضافة إلى المستقلين المدعومين من القائمة.