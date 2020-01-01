تامر حسني من كواليس تصوير «مش أنا» (صور)

استأنف الفنان تامر حسني تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم "مش أنا" صباح اليوم في الأحد، حيث يتبقي له مشاهد قليلة وينتهي من تصويره نهائيًا.وظهر تامر حسني أثناء التصوير وهو يحضر لأحد المشاهد قبل تصويرها ويراجع السيناريو مع أحد مساعدي الإخراج.ويعد فيلم "مش انا" أول عمل من بطولة تأليف وسيناريو تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق، ويشارك فيه كل من حلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم.وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.