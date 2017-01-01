«الألمانية للتعاون الدولي»: نسعى لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج هو الأول من نوعه في مصر ضمن برنامج "التنمية من أجل الهجرة" وهو البرنامج العالمي الذي تشترك فيه مصر وألمانيا فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة 2030.وأضافت مكرم، في كلمة لها عقب توقيع الاتفاق التنفيذي لإنشاء المركز المصري الألماني، أن المركز أنشئ بتمويل 2 مليون يورو وخرج إلى النور نتيجة لتضافر جهود عدد من الوزارات كالخارجية والتعاون الدولي والهجرة، وكذلك عدد من الجهات المعنية الأخرى.وأوضحت وزيرة الهجرة أن الهدف من إنشاء مثل هذا المركز هو تأكيد الدولة المصرية على أنها مع الهجرة الآمنة وليس الهجرة غير الشرعية، حيث سيتم من خلال المركز طرح فرص العمل المتاحة في ألمانيا عبر موقعه الإلكتروني المقرر إطلاقه مع افتتاح المركز في أغسطس المقبل، ومن ثم مساعدة المتقدمين لهذه الوظائف عبر تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم على اللغة والثقافة الألمانية لمواءمة متطلبات سوق العمل الألماني، فضلا عن مساعدة المهاجرين المصريين العائدين على إعادة إدماج داخل مجتمعهم.كما أشارت الوزيرة إلى دور المركز في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في ضوء المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم 2019، والتي تشدد على توفير الفرص الآمنة للشباب كبديل عن الهجرة غير الشرعية.وفي كلمة له، ثمن الدكتور أندرياس أدريان مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، التعاون مع وزارة الهجرة والحكومة المصرية بصدد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال المركز وإتاحة فرص عمل للشباب المصري الراغب في الهجرة النظامية عن طريق القنوات الرسمية للهجرة، موجهًا خالص الشكر والتقدير لوزيرة الهجرة على هذه الخطوة الهامة التي تعد علامة مميزة في العلاقات المصرية الألمانية.وقال أدريان إن المركز يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي توفير الوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وسبق أن تعاونت الحكومة الألمانية مع مصر في هذا المجال إلا أن إنشاء المركز هذه المرة يعد فرصة ذهبية لتعزيز التعاون وإيجاد أفضل السبل لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها وتوفير البدائل الآمنة بما فيها فرص الهجرة النظامية.كما أوضح مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن المركز سيسهم في إعادة دمج الشباب العائد من الخارج في مجتمعهم اقتصاديًا واجتماعيًا، كما أنهم حرصوا على اختيار منطقة المعادي بالقاهرة ليكون مقر المركز هناك.يذكر أن وزيرة الهجرة ومدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، وقعا اليوم الأحد العقد التنفيذي لإنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي.ويُعد هذا المركز باكورة التعاون الثنائي بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بعد أن تمت الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية" بالقرار الجمهوري رقم (51) لسنة 2020، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في عددها رقم (22) بتاريخ 28 مايو 2020.