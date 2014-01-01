تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ«حرق كنيسة كفر حكيم».. 26 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة بأكاديمية الشرطة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة، في قضي حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة، لجلسة 26 يوليو الجاري لمرافعة الدفاع.والمتهمين هما كل من: محسن عبد الفتاح عزام، وعماد ربيع السيد محمد كفافي، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي والأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.