أرمينيا تعرب عن قلقها حيال تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

أبدى عننا ناغدايلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأرمينية، قلق بلاده حيال قرار تحويل متحف «آيا صوفيا» الذي يمثل ميراثًا ثقافيًا عالميًا إلى مسجد، مؤكدًا أن الرأي العام الغربي والعالمي متحد ضد القرار.وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأرمينية، أن آيا صوفيا ليس مجرد صرح تاريخي وثقافي فقط، بل أنه يحمل في ثناياه عبق التاريخ، ويتمتع بمكانة ثقافية وسياسية كبيرة، كما أن وضعه على قائمة الميراث الثقافي العالمي يعد رسالة لأن تتحد البشرية في سبيل الحفاظ على الميراث التاريخي، الذي يمثل رمز من رموز العراقة وليس من أجل إشعال نار الحقد بين الشعوب، وذلك بحسب تصريحات نقلها موقع تركيا الآنوتابع "ناغدايلان" أنه مع الأسف فإن القرار الأخير الذي أقره المسؤولون الأتراك حيال آيا صوفيا يمثل نهاية لمهمة المعلم التاريخي الحقيقية، كما ناشد المجتمع العالمي وبخاصة اليونسكو أن تتعقب الأماكن المدرجة على قائمة الميراث الثقافي العالمي عن قرب.