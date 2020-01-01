نائب: البناء والاستثمار في البشر المشروع الأهم للرئيس السيسي

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إن بناء الإنسان والاستثمار في البشر هما مشروع الرئيس السيسي الكبير.وأكد عبد العزيز أن نموذج الأسمرات غير حياة مليون ونصف إنسان إلى حياة كريمة، ووفر لهم مساكن آدمية بها كافة المرافق والخدمات الحياتية والترفيهية.وأكد عضو لجنة الإسكان إن مشروعات الإسكان البديل لمواطني المناطق العشوائية، إنجاز لم يتكرر في العالم، ومنذ تولي الرئيس السيسي الحكم تعطي الدولة المصرية هذا المشروع أهمية قصوى، في الميزانية، رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها الدولة، ورغم جائحة كورونا.وأضاف: "ما تم إنجازه في مدة حكم الرئيس السيسي، للمناطق العشوائية لم يحدث من قبل، وهو ما يثبت اهتمام الرئيس السيسي بتوفير حياة كريمة وآدمية لكل المصريين".