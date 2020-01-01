لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بمنشآت البحر الأحمر

أعلنت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، عن تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بالأندية الرياضية ومراكز الشباب والمكتبات العامة.وأضافت الإدارة العامة لشئون البيئة، في بيان لها اليوم، أن اللجنة استهدفت تفقد الإجراءات الوقائية الخاصة بعملية فتح وتشغيل الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمكتبات العامة، حيث تم تنفيذ بعض اللقاءات التوعوية للمترددين على تلك الأماكن، وحثهم على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات بشكل مستمر.وشكلت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، الأربعاء الماضي لجنة شارك فيها مسئولو الإدارة العامة للبيئة والتفتيش البيئي، وإعلام البحر الأحمر، والتثقيف البيئي وأخصائي التفتيش والتوعية البيئة وذلك لمراجعة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد بالمنشآت السياحية.