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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسى: لا ترخيص جديدًا إلا للسيارات المشغلة بالغاز

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:07 ص
السيسي
السيسي
ياسمين عباس
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية إلقاء الضوء على مبادرات السلع وإحلال السيارات، من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وقال السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية، إن المبادرات لا تمس فقط الطبقات محدودة الدخل، متابعا: "هنقدر نساعدك بأنك تدخل قرض بأقل تكلفة، ولا بد تكون مجهزة بالغاز، لأن هذا يوفر لك نصف تكاليف الوقود".

وأضاف: "فائدة منخفضة مش كفاية، يعني الـ 8 مليار جنيه دول، يا دكتور محمد معيط، أنت بتخاف على الفلوس قوي بصراحة، إذا كنتوا عايزين الناس تيجي معاكوا لازم تبذلوا مجهود أكثر من كده، إذا كانت هي بتغطي تمنها في سنة، ما أديله فائدة صفرية لو أمكن لبرامج محددة، وأتصور مع وزارة الداخلية لما تقول إنها مش هترخص للسيارات إلا إذا كانت تعمل بالغاز".

وأردف: "حط الـ 8 مليارات جنيه دعم يا دكتور مصطفى"، موجها حديثه لرئيس مجلس الوزراء.

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